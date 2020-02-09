Гороскоп на наступний тиждень з 10 по 16 лютого 2020 року розповість, що чекає всіх знаків зодіаку. Які події обіцяють зірки — знають експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень — Овни

Овни повинні бути уважнішими до свого оточення протягом усього тижня. Нові знайомства, угоди, укладення договорів не загрожують небезпекою, проте можуть принести багато клопоту і додаткових турбот. Якщо з’явиться можливість вигідної покупки, то не поспішайте. Швидше за все, ця річ потребуватиме додаткових витрат.

Гороскоп на тиждень — Тельці

Тельців чекає активна робота в команді, яка принесе багато успіхів і вигідне становище. Не турбуйтеся, якщо будете відчувати занепад сил або втому. Ви точно знаєте, для чого це робите. Поставлена ​​мета зовсім скоро буде досягнута. Також у Тельців буде дуже приємна зустріч до кінця тижня, будьте готові.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

У Близнюків все спокійно. У роботі буде тимчасове затишшя, що дозволить вам трохи відпочити. Особисте життя налагодиться, ви зрозумієте, що робите все правильно. Зверніть увагу на пропозиції, що надходять. Серед них може бути досить перспективна справа, яка в подальшому принесе хороший дохід.

Гороскоп на тиждень — Раки

Зміни неминучі. Ви довго перебували в стані бездіяльності. Не лякайтеся, якщо здасться, що ви залишаєтеся біля розбитого корита. Спочатку ви вкладете багато зусиль і старань, але отримаєте хороший результат. Щоб уникнути стресу, приділяйте кілька годин на день відпочинку, медитації та приємному проведенню часу з друзями.

Гороскоп на тиждень — Леви

Леви на цьому тижні будуть дуже напористі і самовпевнені. Однак відчувайте міру і не створюйте конфліктних ситуацій, з яких складно буде вийти «сухим з ​​води». Будьте більш розважливі, об’єктивно оцінюйте свої можливості і знання в конкретній сфері діяльності.

Гороскоп на тиждень — Діви

Діви будуть у стані роздумів, чи все вони роблять правильно. Якщо виникає низка питань і сумнівів, не соромтеся це обговорювати з близькими. Робота зажадає особливих зусиль, що допоможе на деякий час відволіктися від проблеми. Але вирішити до кінця тижня її доведеться, адже почуття недомовленості візьме гору.

Гороскоп на тиждень — Терези

Цей тиждень вимагатиме від вас більше терпіння. Доведеться побігати, пошукати правильну і потрібну пораду у фахівців. Але в результаті ви почуєте приємні новини, які потішать і поселять спокій в голові. Будьте обережні з інформацією, яку можете отримувати з інтернету. Вона здатна збити вас з пантелику. Керуйтеся холодним розумом.

Гороскоп на тиждень — Скорпіони

У Скорпіонів все вирішуватимуть обставини. На цьому тижні ви мало чого зможете вирішити, адже багато вже вирішено наперед зірками. Не намагайтеся переконати своє начальство і наполягати на своєму. В результаті вийде зіпсований телефон, а ви будете виглядати дурнем.

Гороскоп на тиждень — Стрільці

У Стрільців усе під контролем. Це хороша можливість спробувати налаштувати взаємини в колективі або з людьми, з якими давно хотіли подружитися. Скористайтеся цим і в особистих стосунках. Сміливо пропонуйте щось змінювати, вносьте свої корективи. Вас почують.

Гороскоп на тиждень — Козероги

Ви занадто самокритичні. Це перешкоджає рухатися далі кар’єрними сходами. Користуйтеся своїми знаннями і авторитетом. Зверніть увагу і на своє самопочуття, яке може до кінця тижня вас підвести. Щоб цього не допустити, дайте організму час на відпочинок і відновлення.

Гороскоп на тиждень — Водолії

Ви багато працювали минулого тижня. На цьому тижні ви отримаєте перший заохочувальний бонус за працю. Продовжуйте в тому ж напрямку і ви вийдете на новий рівень. Нарешті знайдена та сфера діяльності, де ви почуваєтеся, як риба у воді. Така наснага також допоможе налагодити всі питання в особистому житті.

Гороскоп на тиждень — Риби

Риби хочуть зробити сюрприз своїй другій половині, і це прекрасна ініціатива. Або як мінімум ідея, яка допоможе вийти на новий етап стосунків. Ви зустріли ту людину, з якою хочете пов’язати долю. Дайте їй також відчути від вас віддачу.

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