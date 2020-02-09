Гороскоп на 10 лютого 2020 року підкаже, як почати понеділок правильно і задати настрій на весь тиждень. Яким знакам зодіаку варто відмовитися від будь-яких пропозицій, а яким — навпаки, піти на ризик. Докладніше дізнайтеся в гороскопі на 10 лютого 2020 року.

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Овен

Овни впевнені в тому, що вони мають рацію і все під контролем. Однак хтось точно вже випередив вас у ваших помислах і будує іншу стратегію. Якщо не хочете залишитися в дурнях, то будьте уважнішими.

Телець

Тельців знову чекає зустріч зі старими і забутими знайомими. Нашкодити вони вам точно не хочуть, однак і перспективи у спілкуванні зірки не обіцяють. Тому сто разів подумайте, чи варто відновлювати спілкування.

Близнюки

Близнюки, якщо хочете отримати якісний результат роботи, то зробіть її самостійно. Нехай це займе більше часу, але вам точно не доведеться переробляти за кимось його помилки.

Рак

Раку необхідно обзавестися підтримкою. Пам’ятайте, що попереду чекають серйозні клопоти, вирішення яких безпосередньо залежить від того, якими аргументами і групою підтримки ви будете озброєні.

Лев

Левам необхідно бути обережними з покупками, угодами, договорами. Зірки говорять про те, що найближчим часом нічого доброго з цього не вийде. Ви залишитеся в мінусі. Тому почекайте.

Діва

Діви втомилися і хочуть гарненько відпочити. Це нормально в силу того, що багато праці та енергії вкладаєте в облаштування свого комфорту. Але не заганяйте себе, щоб не знадобився цілий курс реабілітації.

Терези

Хороші новини чекають на вас. Всі переживання зникнуть завдяки одній людині. Ви самі того не очікуєте, але все стане на свої місця занадто швидко і просто.

Скорпіон

Скорпіонам не потрібно нікого обговорювати, засуджувати і дорікати. Сьогодні будь-яке сказане вами слово може бути використане проти вас. Ба більше, якщо не хочете зіпсувати дружбу або стосунки, то уникайте пліток та інтриг.

Стрілець

Сьогодні може з’явитися багато вимог з боку керівництва. В якийсь момент може здатися, що вами незадоволені. Але якщо ви зберетеся і докладете всіх зусиль на виконання завдання — труднощі минуть за кілька днів.

Козеріг

Козерогам зірки обіцяють переживання. Сьогодні якась невирішена проблема засяде у вашій голові та до кінця дня не дасть спокою. Щоб уникнути таких неприємностей, постарайтеся відразу з’ясувати з опонентом всі питання. Не соромтеся говорити про свої переживання. Попросіть ясності та конкретики.

Водолій

Водолії здорові, як бики. І нехай ви відчутно наповнені енергією, все ж потрібно зробити паузу і приділити час близьким. У гонитві за чимось ми часто упускаємо важливі деталі. Якщо живете зараз однією думкою, то спробуйте обговорити її з рідними.

Риби

Рибам час задуматися про зміни в житті. Поки все стабільно, немає клопоту і турбот, але є час на роздуми. Створіть план із завданнями, які ви хотіли б виконати до кінця зими. Сьогодні ви досить раціональні і розважливі.

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