У першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 виступив гурт CLOUDLESS з ритмічною піснею «Drown Me Down». Своєю композицією музиканти закликають усіх, хто знаходиться в критичній життєвій ситуації ніколи не здаватися. Чи вдалося CLOUDLESS донести до глядачів основний меседж та як їх виступ прокоментували судді? Детальніше про виступ у першому півфіналі Нацвідбору гурту CLOUDLESS читайте в матеріалі.

Дивіться онлайн Національний відбір на Євробачення 2020 (Україна): перший півфінал 8 лютого 2020

CLOUDLESS – це бойз-бенд, який складається з трьох сміливих та яскравих виконавців – Антона Панфілова, Юрія Каналоша та Михайла Шатохіна. Примітно, що новим вокалістом гурту CLOUDLESS виявився Юрій Каналош, якого ми пам’ятаємо як учасника ювілейного 10 сезону шоу «Х-фактор». Гурт має не тільки тонке відчуття музики та відкритість лірики, а й сміливу подачу, ніби заграє з почуттями слухача і повністю переносить його в свій всесвіт.

Більше на тему: CLOUDLESS: топ-5 пісень учасників Відбору на Євробачення 2020

Команда хоче представити Європі своє бачення музичної сучасності і майбутнього, а також свіжу інтерпретацію інді-поп-віжн. Для Нацвідбору на Євробачення гурт підготував ритмічний трек «Drown Me Down», який є піснею-закликом ніколи не здаватися, навіть коли життєва ситуація дійшла до критичної точки.

Сергій Притула зазначив, що ця пісня найбільш підходить до формату Євробачення. Судді одноголосно зазначили, що це найхітовіша пісня Нацвідбору 2020.

«Я хочу бачити цю пісню у ротації Хіт FM. Якщо зробите українську версію вашої пісні, то її підхоплять й інші радіостанції» – прокоментував виступ Віталій Дроздов.

У свою чергу Андрій Данилко зазначив, що трек має дуже хітовий приспів, але є запитання до атмосфери виступу. На його думку CLOUDLESS з піснею «Drown Me Down» повинні бути у фіналі Нацвідбору.

Із зауважень, Тіна Кароль порадила Юрію Каналошу допрацювати вокал та інтонаційну подачу.

Video: Віталій Дроздов: Я хочу бачити цю пісню у ротації Хіт FM CLOUDLESS - учасники першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ гурту CLOUDLESS у першому півфіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.