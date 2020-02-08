Півфіналістка Національного відбору на Євробачення 2020 Katya Chilly у прямому ефірі представила свою нову пісню «Pich», з якою вона бореться за право представляти Україну. Як же оцінили виступ члени журі? Детальніше про виступ у першому півфіналі Нацвідбору співачки Katya Chilly читайте в матеріалі.

Дивіться онлайн Національний відбір на Євробачення 2020 (Україна): перший півфінал 8 лютого 2020

Katya Chilly – відома українська виконавиця, посол толерантності UNDP Ukraine, етнограф, антрополог, фольклорист. Вона досягла колосальних успіхів у кар’єрі, але відчувши, що настав її час і вона повинна бути зараз саме тут, Katya Chilly вирішила взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2020.

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Раніше вступна частина конкурсної композиції «Pich» буквально підірвала соцмережі, викликавши у шанувальників пісенного конкурсу неоднозначне враження, і навіть породила безліч мемів. Інтригу навколо своєї пісні Katya Chilly тримала до останнього. У прямому ефірі виконавиця, нарешті, її представила, заручившись підтримкою справжнього шамана з Амазонії.

Відразу після виступу ведучий Сергій Притула зізнався, що дуже радий особисто познайомитися з виконавицею. Але все ж утриматися від гумору про смисловий центр пісні, яким, за словами співачки, виступає «матка», він не зміг.

«Тільки глядачі зможуть вирішити, хто поїде на Євробачення-2020: комерція чи етно-ідентифікація», – прокоментувала Тіна Кароль.

У свою чергу Андрій Данилко зазначив, що Євробачення – це масовий конкурс і все ж подібна нішева музика не дуже для нього підходить.

Віталій Дроздов підтримав Андрія Михайловича, сказавши, що є магія, є мантра, але не пісня. Проте йому буде дуже цікаво подивитися, як же проголосує глядач.

Video: Віталій Дроздов про виступ Katya Chilly: є магія, але немає пісні Katya Chilly - учасниця першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасниці Каті Чілі у першому півфіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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