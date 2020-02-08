Півфіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil в прямому ефірі представила свою нову пісню «Vegan». І саме з цією композицією співачка буде боротися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі. Як оцінили її виступ члени журі? Детальніше читайте в матеріалі.

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Jerry Heil — відома українська співачка, відеоблогер, автор і композитор. За рік дівчина встигла стати «Проривом року» за версією премії Jager Music Awards, «Відкриттям року» за версією журналу Viva, номінантом на музичну премію YUNA-2020 на категоріях: «Краща виконавиця», «Найкраща пісня», «Відкриття року». Щоб закріпити свій статус, Jerry Heil вирішила взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2020.

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Пісня «Vegan», із якою співачка виступила під час першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020, за першу добу Lyric video зібрала понад 250 000 переглядів. Шанувальники дівчини підтримали свою фаворитку та відзначили, що «екологія, веганство — зараз в темі».

У прямому ефірі Нацвідбору виступ розпочався досить незвично. Jerry Heil вийшла з холодильника в яскравій шубці жовтого кольору й запалила зал своєю композицією. Глядачі оцінили виступ на ура.

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У свою чергу суддя Андрій Данилко зазначив, що пісня гарна. Однак він не впевнений в тому, що вона підходить для Євробачення. Артист вважає, що в ній немає драйву,

На це продюсер Віталій Дроздов заперечив, що якраз в цій пісні є багато драйву. Він захоплюється талантом молодої співачки, її простотою, актуальністю та енергетикою.

Тіна Кароль зазначила, що Jerry Heil виступила цікаво, та наголосила на актуальності теми пісні. Тіна заявила,що готова допомагати Jerry Heil: «Це прекрасна пісня, прекрасний виступ і я готова абсолютно безкоштовно допомагати Jerry Heil в її наступних репетиціях!».

Video: Тіна Кароль згодна допомагати Jerry Heil на репетиціях Jerry Heil - учасниця першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасниці Джері Хеіл в першому півфіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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