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Нічого конструктивного: GIO відповів на жорстку критику журі Нацвідбору

08.02.2020

У першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 виконавець GIO представив свою пісню «Feeling so lost». Виступ артиста викликав дуже багато питань у членів журі. Втім що думає сам GIO про критику експертів?

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Члени журі Нацвідбору на Євробачення-2020 розкритикували виступ GIO із піснею «Feeling so lost». Експерти зійшлися на думці, що пісня стандартна, що не чіпляє і зовсім не для європейського конкурсу.

Сам же GIO не поділяє думки журі та вважає це навіть образливим: «Уявіть, якби голландцеві, який виграв минулого року Євробачення, сказали б те ж саме. Це прикро”.

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Співак GIO наполягає на тому, що його прагнення — не ускладнювати все, не сподобатися суддям, а достукатися до сердець своїх слухачів: «Найголовніше, що моя музика може допомогти людям. І я це відчуваю, я бачу реакцію людей. А судді можуть мати свою думку. Я їх поважаю за це, все-таки вони досвідчені люди. Але я дуже не люблю, коли критика неконструктивна. Я не почув нічого конструктивного. Просто сказали, що моя пісня комусь нецікава».

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