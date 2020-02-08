Сьогодні, 8 лютого, проходе перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Вісім півфіналістів будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттерадмі. Однак уже зараз букмекери зробили свої ставки та можуть оголосити цифри. Деталі читайте в матеріалі.

Дивіться онлайн Національний відбір на Євробачення 2020 (Україна): перший півфінал 8 лютого 2020

Одна з букмекерських компаній приймає ставки на прохід та не прохід учасника до фіналу. Так, за їхніми прогнозами, з першого півфіналу найбільше шансів потрапити до фіналу мають Jerry Heil, CLOUDLESS та гурт Go_A. Менше шансів у відомої співачки Katya Chilly та гурта [О]. Останні ж у рейтингу – Assol, GIO, KRUTЬ.

Щодо другого півфіналу, який відбудеться 15 лютого, то прогнози букмекерів трохи інакші. Так, найбільше шансів потрапити до фіналу мають KHAYAT, Еліна Іващенко та TVORCHI. А от MOONZOO feat. F.M.F. Sure та Девід Аксельрод можуть пройти до фіналу лише за умови гарного виступу. Аутсайдерами стали FO SHO, GARNA та Олександр Порядинський.

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І ще один важливий момент, який може суттєво вплинути на перемогу учасників, — кількість переглядів та прослуховувань в соціальних мережах. Так, за переглядами в YouTube лідером є Jerry Heil: її пісня набрала понад пів мільйони переглядів. А от пісню Еліни Іващенко вже переглянули 300 тисяч разів.

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