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KRUTЬ стала абсолютним лідером на думку суддів і глядачів

08.02.2020

Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 KRUTЬ у прямому ефірі представила свою нову пісню «99». Молода артистка отримала найвищий бал і від суддів, і від глядачів. Вона готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Нідерландах.

Євробачення 2020: перший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ефір від 08.02.2020) дивитися онлайн

евровидение

Під час першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 виступ молодої бандуристки KRUTЬ вразив і суддів, і глядачів. За підсумками голосування дівчина набрала найбільшу кількість голосів від суддів. Тіна Кароль і Віталій Дроздов віддали KRUTЬ найвищий бал 8, а ось Андрій Данилко віддав 7 балів. 

Однак після закінчення глядацького голосування стало відомо, що телеглядачі також віддали свої голоси за молоду виконавицю. Таким чином KRUTЬ стала абсолютним лідером і впевнено посідає перше місце в таблиці Національного відбору на Євробачення-2020.

«Я дуже задоволена своїм виступом. На 98%. На початку, звичайно, було хвилювання. Але під час другого куплета зібралася. У фіналі мі врахуємо всі зауваження суддів і виправимо помилки», прокоментувала співачка.

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Video: KRUTЬ стала абсолютним лідером на думку суддів і глядачів

KRUTЬ - учасниця першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 стала абсолютним лідером на думку суддів і глядачів.

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