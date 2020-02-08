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KRUTЬ: як виступила виконавиця в першому півфіналі Нацвідбору-2020

08.02.2020

Півфіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 KRUTЬ в прямому ефірі представила свою нову пісню «99». Молода артистка готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Нідерландах. Як оцінили її виступ члени журі? Детальніше читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: перший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ефір від 08.02.2020) дивитися онлайн

евровидение

KRUTЬ – українська співачка й бандуристка з незвичайним голосом, яка знайшла свій унікальний стиль гри на бандурі. Її конкурсна пісня для Нацвідбору – особиста історія співачки, яка насправді близька всім.

«Часто на шляху бувають падіння, але якщо ти впав один раз, то у тебе є ще 99 причин піднятися і йти далі до своєї мрії», – каже KRUTЬ.

Більше на тему: KRUTЬ: біографія, творчість і все новини про артистку

У прямому ефірі Нацвідбору виступ припав до душі всім глядачам.

Судді Нацвідбору Андрію Данилку виступ KRUTЬ дуже сподобався. Він зазначив, що артистка зуміла гармонійно ввести український народний інструмент у сучасний виступ.

евровидение

Тіна Кароль заявила, що це одна з найкрасивіших пісень на відборі:

«У цій композиції ідеально поєднується і комерція, і національна ідентифікація».

Також Тіна додала, що в номер можна додати пантоміму, щоб поліпшити композицію.

У свою чергу Віталій Дроздов заперечив Тіні Кароль і підкреслив, що Марині не потрібно ховатися за бандуру, а треба вийти вперед. Відомий продюсер зазначив, що пісня з першого разу не заходить. І він сумнівається в тому, що композиція настільки сильна, щоб бути представленою на міжнародному конкурсі Євробачення-2020.

Video: KRUTЬ: як виступила виконавиця в першому півфіналі Нацвідбору-2020

KRUTЬ - учасниця першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасниці Круть в першому півфіналі Національного відбору на Євробачення читайте в матеріалі

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