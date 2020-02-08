Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

KRUTЬ: біографія, творчість і всі новини про артистку

08.02.2020

KRUTЬ ‒ співачка та бандуристка, яка стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення 2020. Артистка готова боротися за право представляти Україну на Міжнародному музичному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Біографію учасниці Національного відбору на Євробачення-2020 KRUTЬ читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 08.02.2019 (перший півфінал)

KRUTЬ

Більше на тему: Еліна Іващенко: біографія, творчість і всі новини про артистку

Співачка та бандуристка Марина Круть розпочала свій шлях музиканта 15 років тому з музичної школи, клас бандури. За цей довгий шлях дівчина знайшла свій унікальний стиль гри на бандурі, який посилюється незвичайним голосом. На рахунку Марини 3 альбоми, останній «Albino» вийшов у жовтні 2019 року. Альбом став новою вершиною у творчості співачки. Саме в ньому KRUTЬ знайшла компроміс між електронним саундом і старовинним інструментом навколо свого самобутнього голосу. На підтримку платівки відразу стартував тур містами України. Також співачка неодноразово виступала за кордоном – на різних фестивалях і шоукейсах, де представляла Україну й сучасну українську музику.

Більше на тему: Усі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

KRUTЬ

Більше на тему: KRUTЬ про участь в Нацвідборі на Євробачення 2020

«Бандура – стародавній українське інструмент, забутий народом. Моя місія – представити Україну на Євробаченні в руках з інструментом, який показує нашу ідентичність в Європі та світі. Моє бачення цього інструмента у поп-культурі незвичне й модернове. Мій голос підсилює інструмент, а інструмент підсилює голос. Моя музика про щирість, і я розповім свою історію життя, що насправді про кожного з нас», – говорить співачка.

Більше на тему: Визначено повний склад журі Нацвідбору на Євробачення-2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Олег Винник оголошує «марафон любові»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить