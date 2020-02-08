KRUTЬ: біографія, творчість і всі новини про артистку

KRUTЬ ‒ співачка та бандуристка, яка стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення 2020. Артистка готова боротися за право представляти Україну на Міжнародному музичному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Біографію учасниці Національного відбору на Євробачення-2020 KRUTЬ читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 08.02.2019 (перший півфінал)

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Співачка та бандуристка Марина Круть розпочала свій шлях музиканта 15 років тому з музичної школи, клас бандури. За цей довгий шлях дівчина знайшла свій унікальний стиль гри на бандурі, який посилюється незвичайним голосом. На рахунку Марини 3 альбоми, останній «Albino» вийшов у жовтні 2019 року. Альбом став новою вершиною у творчості співачки. Саме в ньому KRUTЬ знайшла компроміс між електронним саундом і старовинним інструментом навколо свого самобутнього голосу. На підтримку платівки відразу стартував тур містами України. Також співачка неодноразово виступала за кордоном – на різних фестивалях і шоукейсах, де представляла Україну й сучасну українську музику.

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«Бандура – стародавній українське інструмент, забутий народом. Моя місія – представити Україну на Євробаченні в руках з інструментом, який показує нашу ідентичність в Європі та світі. Моє бачення цього інструмента у поп-культурі незвичне й модернове. Мій голос підсилює інструмент, а інструмент підсилює голос. Моя музика про щирість, і я розповім свою історію життя, що насправді про кожного з нас», – говорить співачка.

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