Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

KRUTЬ – «99»: учасниця представила пісню для Нацвідбору-2020

08.02.2020

KRUTЬ – співачка і бандуристка, півфіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 року – представила пісню «99». Саме з цією композицією Марина Круть виступить в першому півфіналі під номером 4. Знайомтеся з піснею «99» в матеріалі.

Дивіться онлайн Національний відбір на Євробачення 2020 (Україна): перший півфінал 8 лютого 2020

KRUTЬ презентувала пісню, з якою побореться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020.

Більше на тему: KRUTЬ: біографія, творчість і всі новини про артистку

«Часто на шляху трапляються падіння, та якщо ти впав один раз, то маєш 99 причин піднятись та іти далі до своєї мети», – говорить KRUTЬ.

У відео зображено героїню –  прототип співачки, яка долає різні перешкоди  до своєї мети, до великої сцени. На перших кадрах ми бачимо, що грати на бандурі героїні не вдасться, бо на ній немає жодної струни. На своєму шляху співачка зустріла багато людей, надихаючих речей та тварин, які допомогли їй зібрати 65 струн, аби бандура та голос KRUTЬ зазвучали на цілий світ.

Більше на тему: Еліна Іващенко – Get Up: співачка представила пісню для Євробачення 2020

Уже 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору, в якому учасниця виступить з піснею «99». Слухайте пісню «99» вже зараз!

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Олег Винник оголошує «марафон любові»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить