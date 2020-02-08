Katya Chilly представила нову пісню «Pich», з якою буде боротися за право представити Україну на Євробаченні-2020. Про що пісня, а також що сама співачка вклала в основу виконання? Слухайте пісню «Pich» в матеріалі.

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Одна з найяскравіших конкурсанток Нацвідбору на Євробачення-2020 Katya Chilly домоглася колосальних успіхів в кар’єрі. Вона є автором Міжнародного медіапроєкту «Дао де Цзин по-українськи», засновником та ініціатором всесвітнього марафону співу корінних народів «Вихід на нову парадигму. Маніфест Миру», а також засновником і автором освітнього курсу по музикології «Звук як система координат».

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Video: Katya Chilly — «Pich»: учасниця представила пісню для Нацвідбору-2020 Katya Chilly - Pich: слухати онлайн пісню учасника Нацвідбору на Євробачення 2020

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