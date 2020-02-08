Півфіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil в прямому ефірі представила свою нову пісню «Vegan», з якою буде боротися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі. Як оцінили її виступ члени журі? Детальніше читайте в матеріалі.

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Виступ Jerry Heil почався досить незвично. Співачка вийшла з холодильника в яскравій шубці жовтого кольору й запалила зал своєю композицією.

Однак не всі судді впевнені в тому, що дівчина може представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Так, наприклад, Андрій Данилко висловив думку про те, що співачці не вистачає драйву.

Jerry Heil після виступу змогла прокоментувати думку суддів:

«Я дуже рада, що абсолютно всі судді висловилися позитивно щодо мого виступу. Я вдячна всім за те, що так мене підтримали: і глядачі в залі, і судді: Я абсолютно згодна з критикою Андрія Данилка, який сказав, що в моїй пісні не було драйву. Згадаймо його нову пісню Make It Rain Champagne. Це розрив! Якби він їхав на Євробачення, то я б купила багато зайвих сім-карт, щоб додатково голосувати за нього. Я готова трохи вдосконалити свій виступ. Не знаю, як щодо слів у пісні, але те, що стосується сцени — я завжди за! Я відкрита до всього нового, готова розкриватися і ставати краще».

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Нагадаємо, що пісня «Vegan», з якою співачка виступила під час першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 року, за першу добу у YouTube зібрала понад 250 000 переглядів.

Video: Jerry Heil: Я готова змінюватися, щоб стати кращою Jerry Heil - учасниця першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасниці Джері Хеіл в першому півфіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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