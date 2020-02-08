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Jerry Heil — «Vegan»: учасниця представила пісню для Нацвідбору-2020

08.02.2020

Учасниця Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil представила пісню під назвою «Vegan». Саме з цією композицією співачка виступить у першому півфіналі під номером 2. Знайомтеся з піснею «Vegan» в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 08.02.2019 (перший півфінал)

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Jerry Heil презентувала пісню, з якою побореться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020. Вже 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору, в якому учасниця виступить з піснею «Vegan». Сама назва говорить про те, що культивує виконавиця. Це музика про її стиль і спосіб життя, а також про те, як легко і весело живеться в цьому світі.

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Jerry Heil зазначила, що тема веганства дуже важлива: «Як на мене, тема, яку я порушую в цій пісні, — надважлива, і про це треба частіше говорити. По-друге, мені хочеться показати, що українці пишуть музику світового рівня».

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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