Справжні «розбишаки» українського шоу-бізнесу — музиканти з «гурту [O]» — вже сьогодні на сцені Нацвідбору на Євробачення-2020 дивуватимуть телеглядачів своїм неординарним виконанням. Колектив виконує композиції у стилі Futurepop (поп-музика нової ери). Так амбітно заявили про себе Оля Чернишова та Саша Каспров — учасники гурту з доволі складною назвою [O]. Однак з якою метою молоді виконавці прийшли на сцену Нацвідбору? Та що хочуть донести музиканти відомого лейбла Masterskaya? Дізнаємось просто зараз!

На ваш погляд, на прослуховуванні до Нацвідбору ви добре впорались із поставленим завданням?

На кастингах ми зіграли свою пісню наживо вперше! Я співала вживу і помітила, що трішки забула слова. Але загалом я задоволена тим, як звучала сама пісня! А ще ми доволі прикольно танцювали (сміються. — Прим. ред.).

А чому ви забули слова?

Тому що конкурсну пісню вживу ми виконували вперше, і я завжди хвилююсь на таких прослуховуваннях.

Після того, як ви збилися у виконанні, що було далі?

Я просто продовжила співати! Можливо, мого проколу ніхто й не помітив. Однак мені здається, що якщо ти вже почав співати, то зупинятися не можна!

Але зараз ви задоволені собою?

Ну, звісно, що ні. Пісня – крута, але нам потрібно ще трохи часу, аби її «добити». Однак текст і музика в нашій композиції справді сильні!

Що вам після прослуховування сказали продюсери Нацвідбору?

Нам подякували за наш виступ і сказали, що ми – молодці!

А як ви гадаєте, ваша пісня здатна вразити слухачів Євробачення-2020?

Думаю, що так. Однак кожного року на Євробаченні так сильно все змінюється, що взагалі нічого неможливо передбачити. Нам важко себе оцінювати, тому нехай краще це зробить журі проєкту, а ми будемо працювати над тим, аби спочатку приємно вразити наших, українських, слухачів!

Розкажіть детальніше про свою конкурсну пісню, якою вона буде?

Пісню «Там, куди я йду» ми написали спеціально для конкурсу. Вона про те, що у кожної людини є своя доля, свій особливий шлях, свій янгол-охоронець, своя зоря, яка веде його все життя. Тож кожне життя важливе і має власну мету. Це легка танцювальна композиція з натяком на африканські ритми, що примушує нас посміхатися, тому що асоціації з літом завжди позитивні.

Для вас важливіше на Євробаченні представити свою творчість чи перемогти і представляти Україну в Нідерландах?

Нам важливо виступити якнайкраще, порадувати всіх, хто побачить і почує нас. Це головне завдання артиста, на нашу думку. Якщо ми переможемо, ми з радістю і честю представимо Україну на світовому рівні.

Чому для вас важливо цьогоріч брати участь у Нацвідборі?

Нацвідбір – це велика сцена, де молоді гурти можуть виступити перед усією країною. Цьогоріч ми відчуваємо себе повністю готовими до цього.

Чому не приходили на конкурс раніше?

Ми вже приходили двічі, але, напевно, були недостатньо переконливими. Але в цьому році ми готові до конкурсу, і сподіваємось, що нам все вдасться!

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