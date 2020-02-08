Гороскоп на 9 лютого 2020 року розповість, як спланувати день, на що звернути увагу і чого чекати від долі. Для багатьох неділя стане справжнім робочим днем, а для когось веселим святом. Гороскоп на 9 лютого від екстрасенсів СТБ — читайте в матеріалі.

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Овен

Овнам варто почекати із серйозними рішеннями. Спробуйте перенести всі важливі зустрічі та справи хоча б на завтра. Сьогодні ви розсіяні та не сконцентровані.

Телець

Час відпочити. Якщо вчора ви працювали, то сьогодні будете відпочивати і насолоджуватися приємними новинами. Побалуйте себе обновками і смачною їжею перед початком робочого тижня.

Близнюки

Якщо ви таки сумуєте, то не соромтеся про це заявити. Якщо хочете розповісти про те, що вас не влаштовує або ж у чому ваше невдоволення, то робіть це сміливо сьогодні. Вас не лише послухають, а й почують.

Рак

Ракам варто побоюватися малознайомих жінок. Сьогодні може з’явитися незнайомка, яка в подальшому принесе багато клопоту і проблем. Тому краще уникайте контакту на початковому етапі.

Лев

Леви можуть зустріти справжнє кохання або обзавестися міцною дружбою. Для цього необхідно налаштуватися на приємне і відкрите спілкування, а також не відмовлятися від пропозицій відвідати кіно, театр або музей.

Діва

У Дів все налагодиться, щойно вони зрозуміють, що свої помилки треба виправляти. Якщо гордість не дозволяє вибачитися, то спробуйте хоча б поговорити і обговорити з партнером корінь всієї проблеми. Це налагодить ситуацію.

Терези

Терези можуть сміливо розраховувати на підтримку близьких друзів. Сьогодні з’являться турботи, з якими вам захочуть допомогти. Можливо, навіть ті, від кого ви цього зовсім не очікували. Однак не відмовляйтеся, а приймайте підтримку.

Скорпіон

Скорпіонам варто було б звернути увагу на своє самопочуття. Зірки говорять про те, що у вас явний занепад сил. Щоб відновити баланс енергії, необхідно добре підбадьорити себе. Відвідайте сауну, спа, масаж або інші розслаблюючі процедури.

Стрілець

Стрільцям сьогодні не рекомендовано приймати від чужих людей подарунки, гроші і будь-які речі. Вони будуть нести негативну енергетику, якої в подальшому складно буде позбутися. Почекайте з цим.

Козеріг

Козероги в зоні ризику. Сьогодні можете посваритися з близькою людиною так, що мовчання затягнеться на довгі місяці. Щоб уникнути цього, стежте за тим, що говорите і як реагуєте на ситуацію.

Водолій

У Водоліїв зараз найсприятливіший період з усіх знаків зодіаку. Зірки вам обіцяють прибуток і нові успішні знайомства вже кілька днів. Якщо нічого не змінюється, то, скоріш за все, ви не хочете виходити із зони комфорту, що не дозволяє успіху увійти у ваше життя.

Риби

Рибам варто було б задуматися про особисте життя. Ви багато часу приділяєте друзям і зовсім нічого своєму партнеру. Проявіть ініціативу, влаштуйте романтичну вечерю при свічках або купіть квитки в кіно, підносячи їх як невеликий сюрприз.

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