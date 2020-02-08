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GIO: біографія, творчість і всі новини про артиста

08.02.2020

GIO – півфіналіст Нацвідбору на Євробачення 2020. Хлопець – молодий музикант, автор і композитор, який виступає в жанрі pop-music. Він запам’ятовується слухачам своєю щирістю і харизмою.

Євробачення 2020: перший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ефір від 08.02.2020) дивитись онлайн

За свій творчий шлях GIO встиг спробувати себе на багатьох відомих музичних шоу України, таких як «Х-фактор» і «Голос Країни», співав з оркестром «Lords of The Sound», що ще більше надихнув GIО розвиватися в сольному напрямку.

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Восени GIO представив свій перший англомовний сингл «Feeling so Lost». Також 14 листопада 2019 року GIO успішно провів свій Перший сольний концерт в Bel Etage Music Hall, де музикант представив 12 авторських пісень.

На даний момент своїм музичним просуванням GIO займається самостійно. Зараз GIO активно працює над записом свого першого альбому і підготовкою до Національного відбору.

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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