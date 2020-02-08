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Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі Нацвідбору
Уже позаду перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 в Україні. Усі вісім конкурсантів 8 лютого 2020 року показали свої номери. Давайте згадаємо, як виступали учасники першого півфіналу відбору на Євробачення-2020 і що вони почули від журі.
Сьогодні визначилися імена тих, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення-2020. Думки журі та глядачів цього року розділилися. Дивіться номери учасників Національного відбору на Євробачення-2020 просто зараз!
Гурт [О] – «Там, Куди Я Йду»
Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі НацвідборуВсі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020
Jerry Heil – «Vegan»
Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі НацвідборуВсі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020
Katya Chilly – «Піч»
Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі НацвідборуВсі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020
KRUTЬ – «99»
Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі НацвідборуВсі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020
Go_A – «Соловей»
Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі НацвідборуВсі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020
CLOUDLESS – «Drown Me Down»
Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі НацвідборуВсі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020
GIO – «Feeling so Lost»
Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі НацвідборуВсі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020
Assol — «Save It»
Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі НацвідборуВсі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020
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