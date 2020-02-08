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Євробачення-2020: список фіналістів Нацвідбору від України (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
За підсумком першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 визначено фіналістів, які поборються за можливість вирушити до Роттердама і представити Україну на пісенному конкурсі. Дізнайтеся першими у матеріалі, хто став фіналістами Нацвідбору на Євробачення-2020.
8 лютого відбувся перший півфінал, в ході якого журі та глядачі віддали найбільше голосів за трьох учасників. Вони пройшли у фінал і вже 22 лютого знову виконають свої пісні як фіналісти.
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Список фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2020:
Jerry Heil
KRUTЬ
Go-A
Нагадаємо, що другий півфінал відбудеться 15 лютого, коли виступлять 8 конкурсантів. За такими ж правилами буде визначено четвірку учасників, яка увійде у список фіналістів.