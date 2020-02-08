Відбувся перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Уже відомо, хто став фіналістом із першої вісімки учасників. Редакція сайту STB.UA пропонує прослухати пісні тих, хто наблизився до можливості представити Україну в Роттердамі. Пісні фіналістів — слухайте в матеріалі.

8 лютого стала відома трійка тих, хто пройшов у фінал Нацвідбору-2020. Уже 15 лютого під час другого півфіналу до них долучаться ще чотири учасники, які боротимуться у фіналі за перше місце.

Більше на тему: Руслан Квінта: Кожен учасник Нацвідбору – це вже мій фаворит!

А поки пропонуємо послухати пісні тих, хто вже впевнено готується до свого виступу на сцені Національного відбору 22 лютого.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.