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Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

08.02.2020

Відбувся перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Уже відомо, хто став фіналістом із першої вісімки учасників. Редакція сайту STB.UA пропонує прослухати пісні тих, хто наблизився до можливості представити Україну в Роттердамі. Пісні фіналістів — слухайте в матеріалі.

8 лютого стала відома трійка тих, хто пройшов у фінал Нацвідбору-2020. Уже 15 лютого під час другого півфіналу до них долучаться ще чотири учасники, які боротимуться у фіналі за перше місце.

Більше на тему: Руслан Квінта: Кожен учасник Нацвідбору – це вже мій фаворит!

А поки пропонуємо послухати пісні тих, хто вже впевнено готується до свого виступу на сцені Національного відбору 22 лютого.

Jerry Heil – «Vegan»

KRUTЬ – «99»

Go_A «Соловей»

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