Учасниця Національного відбору на Євробачення 2020 Assol, у першому півфіналі виступила з піснею «Save It». За допомогою своєї композиції вона хоче спонукати слухачів берегти все те, що їх оточує. Детальніше про виступ у першому півфіналі Нацвідбору співачки Assol читайте в матеріалі.

Дивіться онлайн Національний відбір на Євробачення 2020 (Україна): перший півфінал 8 лютого 2020

Assol – молода українська співачка, яка стала популярною ще в ранньому дитинстві. Співочу кар’єру дівчина почала у п’ять років і досягла великих успіхів в українському шоу-бізнесі. 2019 став переломним в кар’єрі співачки. У кінці жовтня минулого року, після дворічної перерви гучно повернулася на музичну сцену і перезапустила свою творчість.

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За словами співачки, Євробачення їй потрібно для того, щоб довести, що музика здатна змінити світ навколо нас. Адже коли, як не зараз, настав час зберігати усе, що нас оточує? Assol налаштована рішуче і точно знає, чого хоче.

Віталій Дроздов зазначив, що після успіху у дитинстві, співачка ніби перебуває у постійному пошуку себе, який ще не закінчено. Головний меседж пісні, на його думку, постановка зовсім не передавала. Загалом Віталій назвав виступ Assol не на стільки переконливим, аби бути у фіналі.

У свою чергу Андрія Данилка композиція не вразила та звучала дуже стандартно.

Тіна Кароль підтримала колег. Пісня підходить для формату Євробачення, проте не вистачило маніфесту.

Video: Це стандартно: Андрій Данилко прокоментував виступ Assol Assol - учасниця першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасниці Assol в першому півфіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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