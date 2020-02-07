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Зірки «Ніщо не трапляється двічі» святкують річницю весілля
Зірки «Ніщо не трапляється двічі» Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк прийняли доленосне рішення в їхньому житті просто на знімальному майданчику. Рівно рік тому актори зіграли весілля. Сьогодні ж Катерина поділилася зворушливим постом в Instagram. Подробиці читайте в матеріалі.
Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк познайомилися 5 років тому на зйомках серіалу «Безсмертник». Актриса раніше зізнавалася, що їхні почуття, любов, пристрасть та емоції неможливо було зупинити. Після затвердження пари на ролі чоловіка та дружини у фільмі «Ніщо не трапляється двічі» вони зрозуміли, що це доля. 7 лютого минулого року актори зіграли весілля. Ведучою церемонії була сама Оксана Байрак, адже доленосне рішення молодята прийняли під час участі у зйомках її фільму.
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Сьогодні молода сім’я святкує свою першу річницю весілля. Катерина Тишкевич у новому пості в Instagram поділилася романтичним фото з коханим чоловіком.
«Річниця весілля. 5 років разом і сьогодні 1-й рік одружені», – підписала фото Катерина.
Нагадуємо, що вже зовсім скоро на телеканалі СТБ ми побачимо продовження фільму «Ніщо не трапляється двічі». Не пропустіть!