29 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 2 сезону «МастерШеф. Професіонали», де за перемогу боротимуться найкращі митці кулінарного мистецтва з різних куточків світу. Проте за яскравою та привабливою картинкою на екрані завжди стоїть титанічна праця величезної кількості людей. Про команду кулінарного шоу, тонкощі виробництва та чого чекати від «МастерШеф. Професіонали»-2 ми розпитали у керівника проєкту Андрія Пишного. Докладніше читайте в матеріалі.

Андрію, познайомте нас зі своєю командою. Скільки людей працює над створенням «МастерШеф. Професіонали»-2?

Команда «МастерШеф» налічує близько сотні осіб. З багатьма ми працюємо з першого сезону. Особливо це стосується групи людей, які є частиною команди та працюють на постпродакшені. На знімальному майданчику склад трохи частіше змінюється, але є «кістяк», близько половини, який з нами з першого сезону роботи над проєктом. Дехто навіть встиг одружитись, працюючи в команді «МастерШеф», народити дітей і відвести їх у дитячий садок. За такий тривалий час ми не те, що спрацювались, а здружились. Ну, і треба усвідомлювати, що сезон знімається довго, тож близько пів року ми проводимо у щільній співпраці з одними й тими ж людьми. Для нас важливо, щоб всі розуміли одне одного і знали, хто що робить і чому це потрібно робити саме так, а не інакше. Це у двох словах про команду, якщо не вдаватись у комерційні таємниці.

Хто входить до складу команди кулінарного шоу?

Ну, звісно, у нас є оператори, режисери, звукорежисери, освітлювачі, журналісти, сценаристи, художники і всі-всі департаменти, які задіяні в зніманні телевізійного продукту. Проте є одна особливість. Річ у тім, що тема нашого шоу – кулінарія. Тому, крім класичного складу команди, з нами на майданчику працює фуд-департамент, який відповідає за супровід усіх кулінарних питань проєкту (закупівля продуктів, опрацювання кулінарних завдань, організація простору для комфортної роботи учасників на кухні та багато іншого). Також з нами працює перекладач, адже Ектор розмовляє на майданчику іспанською. І Роман перекладає все для команди та учасників.

Говорячи про виробничий аспект створення шоу, чи є відмінності у процесі роботи команди над сезоном аматорів та сезоном профі?

Відмінності є. Адже самі люди, які приходять на шоу, мають різний рівень кулінарних вмінь. Професіонали – це люди з індустрії, вони знаються на кулінарії дуже добре. Тож для професіоналів ми добираємо завдання, в яких лежить кулінарний виклик, експеримент, шукаємо щось нове або зазіхаємо на найсміливіші кулінарні тренди. З аматорами по-іншому формуємо стратегію конкурсів, адже основне завдання аматора – стати професіоналом в кулінарії. Тому конкурси для аматорів мають менший рівень кулінарної складності, якщо можна так сказати.

На вашу думку, чому перший сезон «МастерШеф. Професіонали» мав шалений успіх?

Я не аналізував, чесно скажу. Маю зауважити, що дуже приємно звучить формулювання «шалений успіх». Ми намагаємось робити проєкт таким, щоб подобався нам самим. Якщо це подобається ще комусь – це щастя!

Чому під час вибору нового судді для 2 сезону «професіоналів» рішення було прийнято саме на користь Ольги Мартиновської?

Тому що Оля суперкрута, відкрита, чесна, емоційна! Нам всім дуже подобається з нею працювати. Ви побачите Олю прекрасною! Більше ні слова, адже ви самі все зрозумієте вже дуже скоро!

У чому полягала найбільша складність у процесі створення нового сезону? Що під час зйомок запам’яталося найбільше?

Найбільша складність полягала у тому, щоби зробити другий сезон ще крутішим. Все так швидко промайнуло, що навіть і не згадаю. Щодня було весело, але всі ці найвеселіші моменти ви побачите в ефірі. Ну, майже всі! Сподіваюсь, ми впорались.

2 сезон «МастерШеф. Професіонали» особливий, тому що…

Тому що до нас прийшли унікальні люди, які фанатично ставляться до своєї роботи, і споглядати за ними – це задоволення.

Чим «МастерШеф. Професіонали» дивуватиме глядачів?

Цей сезон вас здивує масштабом кулінарного креативу, сміливими гастрономічними ідеями і ще дечим… про що я волів би змовчати, аби ви на власні очі все побачили!

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ! Буде гаряче!

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