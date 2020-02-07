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Нацвідбір на Євробачення-2020: де дивитися онлайн і по ТБ

07.02.2020

Зовсім скоро в Україні стартує Нацвідбір на Євробачення-2020. У конкурсі візьмуть участь 16 українських артистів. Після виступу всіх учасників Нацвідбору телеглядачі разом з членами журі визначать найкращу пісню, з якою Україна вже скоро буде боротися за перемогу на конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Але де ж дивитися Національний відбір на Євробачення-2020? Дізнайтеся прямо зараз!

евровидение 2020

Відомо, що перший і другий півфінали Нацвідбору відбудуться 8 і 15 лютого, а фінал, в ході якого буде визначено переможця, відбудеться 22 лютого. З 2016 року конкурсний відбір в Україні на Євробачення проводять телеканал СТБ спільно з телеканалом UA: Перший. Цього року глядачів чекають не лише нові яскраві учасники, а й оновлений склад журі та виступи зіркових гостей.

Більше на тему: Усі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Дивитися перший півфінал Нацвідбору на Євробачення можна буде в прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA: Перший. А також онлайн – на сайті STB.UA, на офіційній сторінці телеканалу СТБ у Facebook та каналі у YouTube. Трансляція першого півфіналу Нацвідбору-2020 розпочнеться 8 лютого, в суботу, о 19:00.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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