Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Особиста подяка від артиста: голосуй за конкурсанта Нацвідбору в додатку «Teleportal»!
Скоро вся країна дізнається ім’я артиста, який представлятиме Україну на масштабному конкурсі Євробачення в Роттердамі! А поки що ви можете проголосувати за улюбленого учасника в додатку «Teleportal». За кожен голос глядач отримає подяку від конкурсанта Нацвідбору на Євробачення-2020. Яким чином? Читайте вже зараз!
За словами креативного продюсера Національного відбору на Євробачення-2020 Наталії Франчук, технологічна новинка в додатку «Teleportal» зможе порадувати кожного, хто проголосував:
«У момент безкоштовного голосування в додатку« Teleportal» глядач тут же отримає від учасника 5-секундне відеозвернення. У ньому артист подякує глядачеві за відданий йому голос. Такого ще не було в жодному шоу країни!»
А придбати квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена жюрі Національного відбору на Євробачення-2020