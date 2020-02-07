Скоро вся країна дізнається ім’я артиста, який представлятиме Україну на масштабному конкурсі Євробачення в Роттердамі! А поки що ви можете проголосувати за улюбленого учасника в додатку «Teleportal». За кожен голос глядач отримає подяку від конкурсанта Нацвідбору на Євробачення-2020. Яким чином? Читайте вже зараз!

За словами креативного продюсера Національного відбору на Євробачення-2020 Наталії Франчук, технологічна новинка в додатку «Teleportal» зможе порадувати кожного, хто проголосував:

«У момент безкоштовного голосування в додатку« Teleportal» глядач тут же отримає від учасника 5-секундне відеозвернення. У ньому артист подякує глядачеві за відданий йому голос. Такого ще не було в жодному шоу країни!»

А придбати квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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