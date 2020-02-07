Katya Chilly: топ-5 пісень учасниці Нацвідбору

Katya Chilly – відома українська виконавиця, посол толерантності UNDP Ukraine, етнограф, антрополог, фольклорист. Не так давно співачка стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення-2020 і готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі. Слухайте топ-5 кращих пісень Katya Chilly прямо зараз!

Сьогодні Катя Чілі домоглася колосальних успіхів в кар’єрі. Вона є автором Міжнародного медіапроєкту «Дао де Цзин по-українськи», засновником та ініціатором всесвітнього марафону співу корінних народів «Вихід на нову парадигму. Маніфест Миру», а також засновником і автором освітнього курсу по музикології «Звук як система координат». Слухайте кращі пісні Katya Chilly далі в матеріалі!

Катя Chilly – «Pivni»

Katya Chilly – «Krashen Vechir»

Тартак та Катя Chilly – «Понад хмарами»

Катя Chilly – «Я — молодая»

The Maneken, Onuka, ДахаБраха & Katya Chilly – «Голос Води»

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

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