Катя Чілі – далеко не новачок в українському шоу-бізнесі. За тринадцять років професійної кар’єри вона випустила чотири альбоми, які привернули значну увагу преси і глядачів. Тепер Катя Чілі – артистка та учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020. Ексклюзивно для читачів сайту STB. UA Катя Чілі розповіла про плани на Нацвідбір, конкурсну пісню та факти, які про неї не знає ніхто! Детальніше – далі в матеріалі!

Чому ви вирішили прийти на Нацвідбір саме цього року?

Одного дня я просто відчула невимовну радість від процесу, яка була більша, ніж страх оцінки. І це не дає можливості зупинитися.

Люди чекають вашу пісню, адже ви вже заінтригували фанів Нацвідбору-2020 доволі незвичним пісенним вступом…

А якщо це буде звичайна пісня, але красива? Я вам буду пропонувати класику на цей раз! У мене буде пісня жива, і це – круто!

Як ви оцінюєте свої шанси на Нацвідборі-2020?

Я в принципі вважаю, що це неймовірно, що нам відкрилася така можливість і чудо! Я просто щаслива і вдячна організаторам конкурсу за цей шанс. А далі – як відкриється простір. Бо це вже відповідальність простору, а не наша!

Як довго ви готувалися до Нацвідбору?

Нацвідбір – це можливість. Вона не єдина, але велика! Можливість щось запропонувати. І до цієї можливості кожен з нас готувався все життя! Бо в чомусь ми майстри, а в чомусь – вчимося. Зараз в нас є заради чого вчитися, і кожен з нас знає наш інструмент, бо інструмент – це шлях! Тому я просто вдячна. Я – щаслива!

Вам важливіше представити свою творчість на сцені Нацвідбору чи все ж поїхати представляти Україну на музичному конкурсі в Нідерландах?

Ми хочемо представляти Україну в світі! Моя пісня також буде про кожного з нас. Бо нас виплакала Україна, ми всотували її, а традиційна пісня – це кров землі! Ми і є ця кров землі, ми і є ця пісня! Ми просто не тікаємо від неї, любимо її та знаємо її силу.

А який меседж у вашій пісні?

На вербальному рівні наш меседж – в першій фразі, з якої починається музика. Ма… Де коріння, де звірі, де Бог… Мамо! Перше слово, після якого починається музика. Починається те, що не має ні початку, ні кінця…

Розкажіть кілька фактів для читачів сайту STB.UA, які про вас ніхто не знає.

Одного разу я збиралася перетинати Атлантику із відомим мандрівником та лікарем. Я була б єдиною жінкою тоді на кораблі. Ми мали перейти Атлантику без їжі та без води за цілих сорок днів! В останній день змінилися плани, бо я мала народжувати. Тоді я голодувала на відстані. Другий факт – те, що я можу подорожувати в минулому і майбутньому, вмію подорожувати у часі. А третій факт – те, що я вмію орієнтуватися за голосом, як за картою.

У вас є зараз конкуренти на конкурсі?

У мене є велика родина, з якою ми рухаємося заради чогось більшого, заради України, світу, заради краси. Це – велика команда, це мій організм! Це, скоріш, командна гра, а не конкуренція. Конкурсанти – як квіти! Ну, от як можна порівнювати конвалію і троянду? Добре, що в нас є можливість розквітати тут і зараз!

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.