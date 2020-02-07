8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Глядачі почують живе виконання конкурсних пісень першої вісімки учасників. Як проголосувати за свого фаворита на Національному відборі на Євробачення-2020 року — дізнайтеся в матеріалі.

Більше на тему: Усі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Жеребкування визначило порядок участі конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020. Згідно з результатами, в першому півфіналі вже 8 лютого виступлять претенденти на перемогу в такій черговості:

Після того, як всі учасники Нацвідбору-2020 представлять свої пісні, ведучий Сергій Притула оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, надіславши СМС із кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників:

Гурт [О]

Jerry Heil

Katya Chilly

KRUTЬ

Go-A

CLOUDLESS

GIO

Assol

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