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Гурт [O]: топ-5 пісень учасників Нацвідбору

07.02.2020

Музиканти з «Гурту [O]» – сміливі та неординарні артисти, які створюють нове звучання української музики. Вже за кілька тижнів «Гурт [O]» підриватиме своїм виступом сцену Нацвідбору-2020. А поки артисти готуються до півфіналу, давайте послухаємо топ-5 пісень учасників Нацвідбору.

Вибухові артисти з «Гурту [O]» виконують композиції в стилі Futurepop (поп-музика нової ери). Так амбітно заявили про себе Оля Чернишова та Саша Каспров – музиканти гурту зі складною назвою [O]. Слухайте топ-5 найкращих пісень «Гурту [O]» вже зараз!

«Гурт [O]»  «Мушечки»

«Гурт [O]»  «Машина»

«Гурт [O]»  «Чим я не така»

«Гурт [O]»  «Соні Уолкмен (Суперінтроверт)»

«Гурт [O]»  «Там, Куди Я Йду»

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

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