Гурт KAZKA — учасник Національного відбору на Євробачення-2019 і 8 сезону шоу «Х-фактор». Колектив уже підкорив світові хіт-паради і головну музичну премію країни М1 Music Awards. А сьогодні в прямому ефірі одного з ранкових шоу гурт KAZKA здивував усю країну своїм неочікуваним рішенням повернутися на сцену Нацвідбору на Євробачення! Детальніше – далі в матеріалі.

Один із найвідоміших українських гуртів KAZKA розповів про свої плани щодо Нацвідбору на Євробачення. За словами солістки гурту Олександри Зарицької, вони ще поборються за право представляти Україну на міжнародній пісенній арені:

«Ми вирішили зробити паузу. Але це не означає, що ми не повернемось! Ми зрозуміли, що до цього конкурсу потрібна дуже велика підготовка. Треба виділити десь пів року на підготовку однієї пісні, запастися терпінням і силами. Я не кажу, що це неможливо, бо у нашому житті можливо все!»

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