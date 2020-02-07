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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Гороскоп на 8 лютого 2020 року від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 8 лютого 2020 року допоможе вам дізнатися, як правильно провести суботу. А також на що звернути свою увагу і в чому бути обережним. Гороскоп на 8 лютого від екстрасенсів СТБ читайте в матеріалі.
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Овен
Субота стане для вас справжнім святом. Приємні зустрічі та хороші звістки неминучі. Не ігноруйте дзвінки друзів і погоджуйтеся на зустрічі!
Телець
Сьогодні доведеться попрацювати, незважаючи на вихідний. Однак це дасть свої результати, а ваша праця не залишиться непоміченою. Вперед!
Близнюки
Близнюкам потрібно взятися за те, про що давно мріяли. Це стосується поїздок, нових захоплень, занять або зустрічі з людиною, до якої маєте почуття.
Рак
Ви справжній цінитель мистецтва. Якщо не завжди, то сьогодні точно. Чудова ідея піти в музей, на виставку або кіно, де вам пощастить обзавестися новими знайомствами.
Лев
Сьогодні Левам потрібно не упускати з уваги дрібниці, які згодом можуть вилитися в справжню проблему. Уважно слухайте, що вам говорять, і стежте, що вчиняють стосовно вас.
Діва
Діви не помічають, як з легкістю можуть образити оточуючих. Сьогодні у вас є хороша можливість вибачитися за необдумані вчинки або сказане на емоціях. Вас пробачать точно.
Терези
Вам явно не вистачає спілкування з друзями або близькими. Відпочиньте від постійної роботи, проблем і побутових справ. Залиште все на потім і проведіть суботній вечір в колі класної компанії. Це допоможе перезарядитися і набратися нових сил.
Скорпіон
Скорпіони, перестаньте полювати за тим, що вже тривалий час не приносить вам нічого хорошого. Часом краще відпустити, ніж вкладатися енергією, а часом і силами в те, що не має перспективи.
Стрілець
За Стрільцям сумують, і це факт. Якщо вже зрозуміли, про кого йдеться, то сміливо телефонуйте і робіть перший крок. Адже прояв інтересу — це не слабкість, а впевненість у собі. Сьогодні ви точно можете бути впевненим, що вам не відмовлять.
Козеріг
Вам зірки обіцяють прибуток. Ви вміло справляєтеся з продажами, заробітком, а гроші самі йдуть у руки. Продовжуйте в тому ж дусі.
Водолій
Може здатися, що ви втратили всі сили і бажання продовжувати. Але пам’ятайте, що сьогодні субота, а це час для відпочинку. Займіть себе безтурботними справами і приємною атмосферою, і вже завтра все як рукою зніме.
Риби
У Риб грядуть приємні клопоти. Не лякайтеся, якщо спочатку здасться, що ситуація безвихідна або критична. Озбройтеся підтримкою близьких і прислухайтеся до їхніх порад, щоб набагато легше взятися за нові справи.