Go_A: Євробачення — це шанс показати себе

Go_A – гурт, який поєднує у своїй творчості танцювальний біт і етнічний фольк, зовсім скоро підкорюватиме сцену Нацвідбору на Євробачення-2020 із піснею «Соловей». Нестандартні та провокативні учасники гурту спеціально для читачів сайту STB.UA розповіли про участь у Нацвідборі, концерти за кордоном та європейських слухачів. Детальніше – далі в матеріалі!

Які ви чули відгуки про конкурсну пісню? Скільки було негативу?

Чесно кажучи, ми готувалися до всього, бо пісня реально неформатна та незвична для пересічного слухача. Більшість відгуків під відео – позитивні, у стилі: «Як шкода, що ми про вас тільки зараз дізналися».

А як вам, такому самостійному гурту, підкорювати Нацвідбір? Це, напевно, дуже важко…

Насправді це дуже класна мотивація! Коли ти не вкладаєш жодної копійки у розкрутку і піар, а потім проходиш у півфінал Нацвідбору на Євробачення. Це знак, що ми робимо все правильно. Зараз у нас вирує сильне внутрішнє відчуття, що нарешті нас почули. Почули нашу музику, і це сподобалося людям. Ми дуже багато років до цього йшли, у нас є свій певний слухач. І ми дуже цінуємо цих людей!

До Нацвідбору ви довго готувалися? Як це було?

Насправді наші слухачі ще минулого року писали нам із закликами прийти на конкурс. Ми, звичайно, думали, чи треба, чи не треба, чи візьмуть нас в принципі. Спочатку ми намагалися зробити щось модненьке, трендове, а потім послухали те, що вийшло, і зрозуміли, що треба робити по-іншому.

Цього року серед учасників багато є тих, хто має значну медійну та інтернет-підтримку. Ви не боїтеся такої конкуренції?

Ми не боїмося конкуренції, бо для нас Євробачення — це шанс показати себе. Ну, звичайно, ми трохи в цьому плані програємо, у нас немає такої сильної фан-підтримки. Але мені здається, що у цьому – вся сіль! Якщо нам вдасться, то це буде дуже гарна історія. Потім будемо розказувати своїм дітям.

Коли вам зателефонували і сказали, що проходите у півфінал, які були емоції?

У мене спочатку був шок, потім здивування, потім суміш щастя з якоюсь розгубленістю і нерозумінням, що робити далі. Я надіслала скрин повідомлення хлопцям, у них саме була репетиція. Коли вони вийшли з репетиційного залу, то дуже зраділи.

А чим, окрім пісні, будете дивувати глядачів?

Передусім ми хочемо показати, що український фольклор є чимось архаїчним. Що ця музика може сприйматися як сучасна. Ми будемо брати тим, що не вийдемо у народних костюмах співати фольклор, а це буде трошки інше.

Для вас важливіше показати свою музику на ширшу аудиторію чи все-таки поїхати на Євробачення?

Ситуація насправді дуже проста. Останні кілька років ми почали виступати за кордоном. Ми побачили, що там наша музика дуже добре сприймається, інколи навіть краще, ніж у нас. І в них є зацікавлення українською музикою, нашою самобутністю.

А де саме ви виступали за кордоном?

Минулого літа ми виступали у Польщі, Білорусі, літали в Ізраїль, представляли Україну на дні Києва у Тель-Авіві. У Білорусі ми були двічі на фестивалях. Польща — це вже четвертий раз. І завжди це були дуже класні поїздки.

Тобто європейському слухачеві має сподобатися ваша музика?

Я думаю, що так. Подивіться, скільки зараз існує гуртів, які не суперпопулярні тут, а вже виступали в Європі чи Сполучених Штатах. Я думаю, що це показує, наскільки наша музика цікава за кордоном, просто там такого немає. Цьогоріч ми хочемо змінити цю аксіому!

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