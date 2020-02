Молодий співак GIO — півфіналіст Нацвідбору на Євробачення-2020. Артист — доволі яскравий музикант, автор і композитор, який виступає в жанрі pop-music. Він запам’ятовується слухачам своєю щирістю і харизмою. Слухайте топ-5 пісень GIO вже зараз!

Українська публіка знає GIO, адже він встиг спробувати себе на багатьох відомих музичних шоу, таких як «Х-фактор» і «Голос країни». Співав з оркестром «Lords of The Sound», що ще більше надихнуло GIО розвиватися в сольному напрямі. Слухайте пісні молодого виконавця GIO далі в матеріалі!

Gio – «Feeling so Lost»

Gio – «It was a long road»

GIO – «Take me to your heart»