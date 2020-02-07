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GIO: топ-5 пісень учасника Нацвідбору-2020
Молодий співак GIO — півфіналіст Нацвідбору на Євробачення-2020. Артист — доволі яскравий музикант, автор і композитор, який виступає в жанрі pop-music. Він запам’ятовується слухачам своєю щирістю і харизмою. Слухайте топ-5 пісень GIO вже зараз!
Українська публіка знає GIO, адже він встиг спробувати себе на багатьох відомих музичних шоу, таких як «Х-фактор» і «Голос країни». Співав з оркестром «Lords of The Sound», що ще більше надихнуло GIО розвиватися в сольному напрямі. Слухайте пісні молодого виконавця GIO далі в матеріалі!
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