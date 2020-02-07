GIO: про конкуренцію, любов і дружбу з Іраклі Макацарія

GIO – півфіналіст Нацвідбору на Євробачення 2020. Хлопець – молодий музикант, автор і композитор, який виступає в жанрі pop-music. Він запам’ятовується слухачам своєю щирістю, харизмою і красивою грою на гітарі. Спеціально для читачів сайту STB.UA GIO розповів про конкуренцію на Нацвідборі, учасників конкурсу і взаємини з Іраклі Макацарія.

За свій творчий шлях GIO встиг спробувати себе на багатьох відомих музичних шоу України, таких як «Х-фактор» і «Голос країни», співав з оркестром «Lords of The Sound», що ще більше надихнуло його розвиватися в сольному напрямку.

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GIO, розкажи, будь ласка, чому ти вирішив прийти на Нацвідбір?

Я дуже спонтанно вирішив прийти на Євробачення! Дуже сильно хотів зламати стереотип того, що на Євробаченні перемагають тільки веселі пісні і якісь форматні. Дуже хочеться показати людям, що лірична, щира та душевна музика теж може чіпляти людей. І вона – справді чіпляє. Якщо подивитися на останніх переможців Євробачення, то всі перемагали з ліричними піснями, і це мені дуже подобається. Я хочу показати людям, що і в Україні є така музика!

Хто з учасників цьогорічного Нацвідбору сподобався найбільше? Кого бачиш конкурентом?

Я прослухав всі пісні, але конкурентів в мене немає. Я маю на увазі не те, що я такий крутий і в мене немає конкурентів, а те, що я не вважаю учасників конкурентами. Це люди, які хочуть показати свою творчість мільйонам людей, донести свій посил, меседж до публіки. Тому всі вони – талановиті, всі круті, і з деякими я знайомий особисто. Виділяти чиюсь пісню я не буду, бо не всі пісні ще вийшли. Як таких фаворитів немає, бо всі учасники – хороші в своєму жанрі. Всі самобутні, і вони заслуговують бути на Нацвідборі.

Який головний меседж у твоїй пісні?

Мій меседж – це любов. Як би це банально не звучало, але я хочу донести у своїй пісні, що треба любити і приймати любов у всіх її проявах. Любові не треба боятися, треба ділитися цією любов’ю зі своїми близькими людьми, оточуючими. В конкурсній пісні я хочу поділитися цією любов’ю, щоб люди почали любити оточуючих без причини на це. І тоді настане мир, благополуччя, зміни.

Тебе підтримує Іраклі Макацарія. Ви з ним дружите?

Я з ним познайомився раніше, ніж подався на Євробачення, десь пів року тому. Ми з ним дружимо, і навіть якби я хотів йому заплатити за його підтримку, то не зміг би. Він не така людина, яка б взяла за таке гроші. Ми з ним товаришуємо. І те, що він мене підтримує – це нормально і для Грузії, і для України. Якби я був на його місці, то зробив би так само.

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