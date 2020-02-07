Вже цієї суботи, 8 лютого, о 19:00 відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Нас чекає багато музичних відкриттів і незабутніх виступів. Можливо, хтось із восьми учасників першого півфіналу Нацвідбору представить нашу країну на пісенному конкурсі. Але чи так це – покаже час. А поки пропонуємо ознайомитися з композиціями учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020.

Гурт [О] – «Там, Куди Я Йду»

CLOUDLESS – «Drown Me Down»

GIO – «Feeling so Lost»

А придбати квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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