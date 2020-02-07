Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Євробачення-2020: перший півфінал Нацвідбору в Україні стартує вже 8 лютого
Не пропустіть перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020 вже цієї суботи, 8 лютого! Зовсім скоро ви побачите виступи восьми яскравих конкурсантів. Це буде незабутнє шоу! Дивіться в прямому ефірі разом з телеканалом СТБ!
Уже цієї суботи о 19:00 стартує перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Ви побачите виступи:
Не пропустіть наймузичнішу подію року в Україні!
Ведучий прямих ефірів Національного відбору – Сергій Притула.
Музичний продюсер Національного відбору – Руслан Квінта.
Video: Євробачення-2020: перший півфінал Нацвідбору в Україні стартує вже 8 лютогоВідбір на Євробачення 2020 Україна - перший півфінал стартує вже 98лютого 2020 року. Що чекає на глядачів в першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2020
Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
Більше на тему: Як проголосувати за учасників відбору на Євробачення 2020