Не пропустіть перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020 вже цієї суботи, 8 лютого! Зовсім скоро ви побачите виступи восьми яскравих конкурсантів. Це буде незабутнє шоу! Дивіться в прямому ефірі разом з телеканалом СТБ!

Уже цієї суботи о 19:00 стартує перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Ви побачите виступи:

Не пропустіть наймузичнішу подію року в Україні!

Ведучий прямих ефірів Національного відбору – Сергій Притула.

Музичний продюсер Національного відбору – Руслан Квінта.

Video: Євробачення-2020: перший півфінал Нацвідбору в Україні стартує вже 8 лютого Відбір на Євробачення 2020 Україна - перший півфінал стартує вже 98лютого 2020 року. Що чекає на глядачів в першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2020

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