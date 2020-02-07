Уже завтра, 8 лютого, відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Як учасники готуються до своїх доленосних виступів? Редакція сайту STB.UA ділиться ексклюзивними кадрами з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020. Відео дивіться в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 08.02.2019 (перший півфінал)

CLOUDLESS

Video: Ексклюзивні кадри з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору-2020 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Редакція сайту STB.UA ділиться ексклюзивними кадрами з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020

KRUTЬ

Video: Ексклюзивні кадри з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору-2020 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Редакція сайту STB.UA ділиться ексклюзивними кадрами з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020

Assol

Video: Ексклюзивні кадри з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору-2020 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Редакція сайту STB.UA ділиться ексклюзивними кадрами з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020

Jerry Heil

Video: Ексклюзивні кадри з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору-2020 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Редакція сайту STB.UA ділиться ексклюзивними кадрами з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020

Katya Chilly

Video: Ексклюзивні кадри з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору-2020 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Редакція сайту STB.UA ділиться ексклюзивними кадрами з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020

GIO

Video: Ексклюзивні кадри з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору-2020 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Редакція сайту STB.UA ділиться ексклюзивними кадрами з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020

Go-A

Video: Ексклюзивні кадри з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору-2020 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Редакція сайту STB.UA ділиться ексклюзивними кадрами з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020

Гурт [О]

Video: Ексклюзивні кадри з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору-2020 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Редакція сайту STB.UA ділиться ексклюзивними кадрами з репетиції до першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.