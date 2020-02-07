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CLOUDLESS: топ-5 пісень учасників Нацвідбору-2020
Відомо, що гурт CLOUDLESS – учасники Нацвідбору на Євробачення-2020 – складається з трьох сміливих і яскравих виконавців Антона Панфілова, Юрія Каналоша та Михайла Шатохіна. Одні з найкращих пісень гурту – в матеріалі!
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CLOUDLESS має не лише тонке відчуття музики і відкритість лірики, а й сміливу подачу, ніби заграє з почуттями слухача і повністю переносить його у свій всесвіт. У Нацвідборі на Євробачення гурт бере участь із синглом «Drown Me Down». Команда хоче представити Європі своє бачення музичної сучасності та майбутнього, а також свіжу інтерпретацію інді-поп-віжн. Найкращі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 CLOUDLESS слухайте вже зараз!
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CLOUDLESS – «VDCHVT»
CLOUDLESS – «Сон»
CLOUDLESS – «Небо на Стелі»
CLOUDLESS – «Течія»
CLOUDLESS – «Вдень і Вночі»
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