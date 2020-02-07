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Assol: топ-5 пісень учасниці Нацвідбору
Не так давно Assol стала однією з півфіналісток Національного відбору на Євробачення-2020. Артистка готова вже завтра боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Нідерландах. Слухайте топ-5 пісень Assol прямо зараз!
Assol – українська співачка, яка стала популярною ще в ранньому дитинстві. Співочу кар’єру дівчина почала в п’ять років і досягла великих успіхів в українському шоу-бізнесі. Тепер Assol – учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020. Слухайте топ-5 пісень Assol далі в матеріалі!
Ассоль – «Один єдиний раз»
Assol – «Save It»
Assol – «Тобі»
Assol – «Алые Паруса»
Assol – «Моя мама»
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