Assol: топ-5 пісень учасниці Нацвідбору

Не так давно Assol стала однією з півфіналісток Національного відбору на Євробачення-2020. Артистка готова вже завтра боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Нідерландах. Слухайте топ-5 пісень Assol прямо зараз!

Assol – українська співачка, яка стала популярною ще в ранньому дитинстві. Співочу кар’єру дівчина почала в п’ять років і досягла великих успіхів в українському шоу-бізнесі. Тепер Assol – учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020. Слухайте топ-5 пісень Assol далі в матеріалі!

Ассоль – «Один єдиний раз»

Assol – «Save It»

Assol – «Тобі»

Assol – «Алые Паруса»

Assol – «Моя мама»

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

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