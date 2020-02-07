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Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко – український артист, продюсер, актор, суддя 10 сезону шоу «Х-фактор» та член журі Нацвідбору на Євробачення-2020. Найбільше відомий його образ «Вєрка Сердючка». У нашому матеріалі ви знайдете добірку найбільш хітових композицій артиста.
Пісня «Dancing Lasha Tumbai» принесла Вєрці Сердючці світову славу і 2 місце на пісенному конкурсі Євробачення-2007. Пісня, написана на суміші української, англійської та німецької, успішно пройшла національний відбір і виграла глядацьке голосування.
Пісня «Все будет хорошо» стала своєрідним гімном гарного настрою і свята.
Звичайно ж, жодне застілля не обходиться без культової «Гоп-Гоп-Гоп». Цитуючи автора «Ой не буду горювать, буду танцювати!».
Майже кожна пісня Андрія – про любов. Про сам наболіле і сокровенне кожного. Одна з таких «ТУК, ТУК, ТУК».
Кожна з нас зовсім трошки, але мріє про принца. Андрій Данилко написав наочний посібник для всіх дівчат, як же все-таки бути з цим самим принцом – «Я не поняла».
Відео на пісню «Хорошо красавицам» присвячується тим, хто внутрішню красу цінує більше, ніж зовнішню.
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