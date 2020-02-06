Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Яна Пасинкова вперше розповіла про розлучення

06.02.2020

Експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» таролог Яна Пасинкова ексклюзивно для читачів сайту телеканалу СТБ розповіла про колишнього чоловіка, його ставлення до її дару і важке розлучення.

Яна Пасинкова визнає, що незважаючи на те, що вона вже понад п’ять років у розлученні і розлучення відбувалося досить болісно для пари, вона з чоловіком зуміла вибудувати теплі дружні стосунки заради себе і заради дочки Соні.

«Я дуже вдячна цьому чоловікові за те, що він – чудовий батько, і саме з моїм материнством пов’язаний початок історії з Таро. Також я вдячна за те, що на ранніх етапах роботи з картами він у всьому мене підтримував, розуміючи, як для мене це важливо, і перебування на «Битві екстрасенсів» в тому числі це його заслуга. Я зважилася кілька місяців побути далеко від своєї дитини завдяки його підтримці і його словам «я в тебе вірю, у тебе все вийде, вже виходить».

Через те, що пара зберегла добрі стосунки, колишній чоловік, за словами Яни, іноді користується її порадами і прогнозами.

«Я передбачила колишньому далекий від’їзд, пов’язаний з роботою. Так і сталося: людина, яка все життя жила в рідному місті, не виїжджаючи за його межі, на цілий рік поїхала працювати в іншу країну».

Більше на тему: Що таке карма і як її очистити: коментар Олени Курилової

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для конкурсу Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для конкурсу Євробачення!
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить