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Яна Пасинкова вперше розповіла про розлучення
Експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» таролог Яна Пасинкова ексклюзивно для читачів сайту телеканалу СТБ розповіла про колишнього чоловіка, його ставлення до її дару і важке розлучення.
Яна Пасинкова визнає, що незважаючи на те, що вона вже понад п’ять років у розлученні і розлучення відбувалося досить болісно для пари, вона з чоловіком зуміла вибудувати теплі дружні стосунки заради себе і заради дочки Соні.
«Я дуже вдячна цьому чоловікові за те, що він – чудовий батько, і саме з моїм материнством пов’язаний початок історії з Таро. Також я вдячна за те, що на ранніх етапах роботи з картами він у всьому мене підтримував, розуміючи, як для мене це важливо, і перебування на «Битві екстрасенсів» в тому числі це його заслуга. Я зважилася кілька місяців побути далеко від своєї дитини завдяки його підтримці і його словам «я в тебе вірю, у тебе все вийде, вже виходить».
Через те, що пара зберегла добрі стосунки, колишній чоловік, за словами Яни, іноді користується її порадами і прогнозами.
«Я передбачила колишньому далекий від’їзд, пов’язаний з роботою. Так і сталося: людина, яка все життя жила в рідному місті, не виїжджаючи за його межі, на цілий рік поїхала працювати в іншу країну».
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