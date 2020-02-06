Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
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Уже відомо, що 8, 15 і 22 лютого відбудуться, відповідно, I, II півфінали та фінальний вибір представника України на міжнародному пісенному конкурсі. Однак вже зараз ви можете придбати квитки на Нацвідбір-2020 і насолоджуватися атмосферою музичного конкурсу прямісінько в знімальному павільйоні!
Вартість квитків:
8 лютого — від 320 грн
15 лютого — від 320 грн
Ведучий прямих ефірів Національного відбору — Сергій Притула.
Музичний продюсер Національного відбору — Руслан Квінта.
Початок: о 18:00.
Адреса: Палац культури КПІ (Київ, пр. Перемоги, 37).
Увага! У залі буде вестися телевізійна зйомка! Трансляція прямих ефірів Національного відбору буде здійснюватися одночасно в ефірі телеканалів СТБ і UA: ПЕРШИЙ 8, 15 і 22 лютого.
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