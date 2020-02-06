Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Оце новина: купуйте квитки на Нацвідбір на ticketsbox.com вже зараз та отримайте знижку 50%!

06.02.2020

Продовжується продаж квитків на півфінали Нацвідбору на Євробачення-2020. Тільки зараз ви можете встигнути купити другий квиток на півфінал Нацвідбору зі знижкою 50%! Детальніше – далі в матеріалі!

Уже відомо, що 8, 15 і 22 лютого відбудуться, відповідно, I, II півфінали та фінальний вибір представника України на міжнародному пісенному конкурсі. Однак вже зараз ви можете придбати квитки на Нацвідбір-2020 і насолоджуватися атмосферою музичного конкурсу прямісінько в знімальному павільйоні! 

Вартість квитків:

8 лютого — від 320 грн

15 лютого — від 320 грн

Ведучий прямих ефірів Національного відбору — Сергій Притула.

Музичний продюсер Національного відбору — Руслан Квінта.

Початок: о 18:00.

Адреса: Палац культури КПІ (Київ, пр. Перемоги, 37).

Увага! У залі буде вестися телевізійна зйомка! Трансляція прямих ефірів Національного відбору буде здійснюватися одночасно в ефірі телеканалів СТБ і UA: ПЕРШИЙ 8, 15 і 22 лютого.

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для конкурсу Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для конкурсу Євробачення!
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить