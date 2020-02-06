Помер легендарний голлівудський актор Кірк Дуглас

5 лютого на 104-му році життя помер легендарний голлівудський актор золотого століття кінематографу Кірк Дуглас. Сумну новину повідомив його син, актор Майкл Дуглас, опублікувавши відповідний пост в Instagram.

«Із величезним сумом я і мої брати повідомляємо, що Кірк Дуглас залишив нас сьогодні у віці 103 років. Для світу він був легендою, актором із золотого століття кінематографу, який дожив до золотих років гуманістом, що подавав усім нам приклад своєю відданістю справедливості й ідеалам, в які вірив», ‒ написав Майкл Дуглас в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Біографія Кірка Дугласа

Кірк Дуглас (справжнє ім’я ‒ Ісер Даніелович) народився 9 грудня 1916 року в місті Амстердам, штат Нью-Йорк, в родині бідного єврея. Він був єдиним хлопчиком у сім’ї (у майбутнього актора було шість сестер).

Із самого дитинства Ісер мріяв стати актором, тому відразу після коледжу вступив до Американської академії драматичних мистецтв. У цей же час майбутній актор змінив своє ім’я на Кірк Дуглас.

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У 1945 році Кірк Дуглас переїхав із Нью-Йорка до Голлівуду, де незабаром отримав свою першу роль у кіно. Його дебютом стала роль у драмі «Дивна любов Марти Айверс».

Широку популярність актор здобув у 50-х роках минулого століття. Найпопулярніші фільми з його участю: «Туз в рукаві» (1951), «Злі і красиві» (1952), «Жага до життя» (1956), «Стежки слави» (1957), а також «Спартак» (1960). За свою творчу кар’єру актор знявся більш ніж у 90 картинах. Його останньою акторською роботою стала роль у картині «Ілюзіон» (2004).

У 1996 році Кірк Дуглас отримав почесний «Оскар» за видатну кар’єру.

В особистому житті актор також був доволі успішним. Кірк Дуглас був двічі одружений, у нього є четверо дітей. Старший син ‒ Майкл Дуглас ‒ також став відомим голлівудським актором і володарем премії «Оскар».

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