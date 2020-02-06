Телеканал СТБ знімає містичний детектив-мелодраму

Телеканал СТБ і компанія IQ Production розпочали зйомки містичного детективу-мелодрами про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Прем’єру серіалу заплановано на весняний сезон телеканалу у слоті «СТБ-серіал».

Головна героїня Катя працює медсестрою в обласному містечку. Дівчина має дар ясновидіння, але вважає свої містичні здібності психічним відхиленням. Волею долі вона переїжджає до столиці та починає працювати у поліцейському відділку. Там вона усвідомлює, що її дар – зовсім не недолік, і з його допомогою знаходить розгадки до найзаплутаніших кримінальних справ. Прийнявши себе, Катя пізнає і світ справжнього кохання…

За традицією у перший знімальний день режисер проєкту Олег Зборовський разом із командою розбили тарілку.

«Попри те, що дії відбуваються навколо поліцейської дільниці й властивих цій локації важких життєвих ситуацій, це проєкт про любов і доброту. А це ті фактори, яких багато не буває. Він про те, як люди долають негаразди, які відбуваються на роботі та в житті, а для 90% героїв серіалу саме поліція – їхній дім і життя. З появою Каті в цьому місці все перевертається з ніг на голову. Вона вносить у холодний світ розслідувань тепло та любов. У нас є романтика, детективна лінія та містика. Мені здається, щирість наших героїв і чесність їхніх вчинків мають здобути любов наших глядачів», – коментує роботу над проєктом Олег Зборовський.

Виробництво: IQ Production, 2020 рік

Кількість серій: 16

Режисер: Олег Зборовський

Оператор-постановник: Микола Ілюшин

У ролях: Ірина Авдєєнко, Антон Батирєв, Анастасія Цимбалару, Леся Самаєва, Влад Нікітюк, Олександр Пожарський, Володимир Абазопуло, Григорій Бакланов, Юрій Висоцький, Віктор Жданов, Ксенія Ніколаєва, Катерина Варченко, Костянтин Корецький та інші.

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