Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Телеканал СТБ знімає містичний детектив-мелодраму
Телеканал СТБ і компанія IQ Production розпочали зйомки містичного детективу-мелодрами про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Прем’єру серіалу заплановано на весняний сезон телеканалу у слоті «СТБ-серіал».
Головна героїня Катя працює медсестрою в обласному містечку. Дівчина має дар ясновидіння, але вважає свої містичні здібності психічним відхиленням. Волею долі вона переїжджає до столиці та починає працювати у поліцейському відділку. Там вона усвідомлює, що її дар – зовсім не недолік, і з його допомогою знаходить розгадки до найзаплутаніших кримінальних справ. Прийнявши себе, Катя пізнає і світ справжнього кохання…
За традицією у перший знімальний день режисер проєкту Олег Зборовський разом із командою розбили тарілку.
«Попри те, що дії відбуваються навколо поліцейської дільниці й властивих цій локації важких життєвих ситуацій, це проєкт про любов і доброту. А це ті фактори, яких багато не буває. Він про те, як люди долають негаразди, які відбуваються на роботі та в житті, а для 90% героїв серіалу саме поліція – їхній дім і життя. З появою Каті в цьому місці все перевертається з ніг на голову. Вона вносить у холодний світ розслідувань тепло та любов. У нас є романтика, детективна лінія та містика. Мені здається, щирість наших героїв і чесність їхніх вчинків мають здобути любов наших глядачів», – коментує роботу над проєктом Олег Зборовський.
Виробництво: IQ Production, 2020 рік
Кількість серій: 16
Режисер: Олег Зборовський
Оператор-постановник: Микола Ілюшин
У ролях: Ірина Авдєєнко, Антон Батирєв, Анастасія Цимбалару, Леся Самаєва, Влад Нікітюк, Олександр Пожарський, Володимир Абазопуло, Григорій Бакланов, Юрій Висоцький, Віктор Жданов, Ксенія Ніколаєва, Катерина Варченко, Костянтин Корецький та інші.