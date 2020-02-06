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Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову

06.02.2020

Відомий український виконавець та суддя 9 сезону вокального шоу «Х-фактор» Pianoбой змінив професію. На YouTube з’явилося відео, в якому музикант доїть корову. Чи справді все так погано у співака, що він змушений підробляти, аби прогодувати свою сім’ю? Всі деталі читайте в матеріалі. 

Pianoбой

Нещодавно в соцмережах з’явилися відео, в якому відомий виконавець та суддя 9 сезону вокального шоу «Х-фактор» Pianoбой у жилеті кондуктора продає квитки у тролейбусі. Користувачі одразу почали тролити: Шуров буде рекламувати Київпастранс, справи настільки кепські, що співак підробляє кондуктором. Сьогодні Pianoбой нарешті дав офіційне пояснення на своїй сторінці у фб:

Pianoбой

«Готуючись до концерту у Палаці спорту, який відбудеться 8 березня, я замислився над тим, що народ знає, чим я займаюсь: ходить на концерти, стежить у соцмережах та ЗМІ. А я мало знаю, чим живе та займається народ. Тому замість поїздки на Балі я вирішив січневу відпустку провести, працюючи на справжніх роботах, на яких працюють тисячі українців. Що з цього вийшло ‒ дивіться у комік-хорор-серіаліті «Pianoбой іде в народ». В першій серії мені випала доля стати дояром корови. Не стріляйте в піаніста, від доїть, як вміє! LOVE, PEACE, MILK». 

Так, Pianoбой вирушив у село Пашківка, де познайомився з чудовою родиною та своєю першою коровою ‒ Малюткою. Господиня Оксана показала музикантові, як правильно підступитися до тварини, та дала невеликий майстер-клас із доїння. Співак намагався видоїти корову, проте його успіхи були не дуже вдалими. Однак для того, щоб підняти настрій корові та покращити молоко, Pianoбой зіграв на піаніно просто в сараї. 

Детальніше дивіться у відео. 

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