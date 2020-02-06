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«Щоденники Євробачення»: Катя Чілі відповіла на запитання хейтерів

06.02.2020

Уже за кілька днів стартує Нацвідбір на Євробачення-2020. Подія, на яку чекала вся країна і яка щороку відкриває світові нові музичні таланти. Спеціально для сайту телеканалу СТБ півфіналістка Національного відбору Катя Чілі відповіла на хейтерські коментарі, які глядачі залишають під дописами про артистку. Як реагує на критику досвідчена співачка? Та що вона відповіла жорстоким коментаторам? Дивіться просто зараз у «Щоденниках Євробачення»! 

Більше на тему: Катя Чілі про голодування, вміння подорожувати в часі та конкуренцію на Нацвідборі-2020

Video: «Щоденники Євробачення»: Катя Чілі відповіла на запитання хейтерів

Щоденники Євробачення: учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 перед першим півфіналом відповіла хейтерам. Щоденники Євробачення з Катею Чілі - в матеріалі

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