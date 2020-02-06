Уже за кілька днів стартує Нацвідбір на Євробачення-2020. Подія, на яку чекала вся країна і яка щороку відкриває світові нові музичні таланти. Спеціально для сайту телеканалу СТБ півфіналістка Національного відбору Катя Чілі відповіла на хейтерські коментарі, які глядачі залишають під дописами про артистку. Як реагує на критику досвідчена співачка? Та що вона відповіла жорстоким коментаторам? Дивіться просто зараз у «Щоденниках Євробачення»!

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Video: «Щоденники Євробачення»: Катя Чілі відповіла на запитання хейтерів Щоденники Євробачення: учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 перед першим півфіналом відповіла хейтерам. Щоденники Євробачення з Катею Чілі - в матеріалі

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