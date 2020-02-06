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Хто пройде у фінал Національного відбору на Євробачення-2020?

06.02.2020

Уже 8 лютого відбудеться довгоочікуваний перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Виступлять 8 учасників, які поборються за право представляти Україну на міжнародній музичній арені в Роттердамі. Хто пройде у фінал Національного відбору на Євробачення-2020 з першої вісімки конкурсантів — голосуйте в матеріалі.

Результати жеребкування визначили, які учасники і в який черговості виступлять у першому півфіналі Нацвідбору-2020. 8 лютого ми побачимо виступи Гурту [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO і Assol.

Більше на тему: Євробачення-2020: пісні першого півфіналу Нацвідбору (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

У виборі учасника, який представлятиме Україну вже у травні на пісенному конкурсі Євробачення, ви можете взяти участь особисто. Для цього необхідно буде проголосувати за свого фаворита під час прямого ефіру відразу після того, як ведучий Сергій Притула оголосить старт голосування. Докладніше про те, як проголосувати за учасника, ви можете дізнатися ТУТ.

А поки що редакція сайту STB.UA пропонує вам зробити свій прогноз і визначити того, хто ж таки пройде у фінал Нацвідбору на Євробачення-2020.

* Це голосування є розважальним контентом і не впливає на результати офіційного голосування за учасників Національного відбору на Євробачення-2020!

А придбати квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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