Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Як лікувати застуду і чим: поради Ірини Чуєвої

06.02.2020

Як правильно лікувати і чи можна швидко вилікувати застуду? Зимово-весняний період небезпечний спалахами захворюваності на ГРЗ і ГРВІ. Про способи лікування і профілактики простудних захворювань нам розповіла лікар-консультант проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва.

как лечить простуду, чем лечить простуду, лечение простуды, как вылечить простуду, как быстро вылечить простуду

Більше на тему: Грип, ГРВІ та ГРЗ: симптоми та відмінності

У зимово-весняне міжсезоння, коли температура повітря і вологість підвищується, віруси починають атакувати наш ослаблений дефіцитом вітамінів організм. Дуже важливо при появі перших симптомів вчасно звернутися до лікаря. Навіть легка застуда при несвоєчасному та неправильному лікуванні, а особливо за наявності хронічних захворювань, може спровокувати серйозні ускладнення.

Симптоми застуди

  • Недомагання
  • Головний біль
  • Підвищення температури до 38 градусів
  • Нежить
  • Біль і першіння у горлі
  • Кашель

Варто зазначити, що навіть відчуваючи перелічені вище симптоми, з точністю самостійно визначити, застуда це чи ГРИП, неможливо. Тому, аби запобігти ускладненням, не допустити загострення хронічних захворювань і точно визначити, чим ви хворієте, краще відразу звернутися до лікаря.

как лечить простуду, чем лечить простуду, лечение простуды, как вылечить простуду, как быстро вылечить простуду

Як правильно лікувати застуду

  1. Збити температуру
  2. Пити багато рідини
  3. Залишатися вдома і не контактувати зі здоровими людьми
  4. Слідкувати за вологістю повітря вдома

У кожної людини симптоми можуть бути різними і перебіг захворювання теж проходить по-різному. Тому важливо враховувати індивідуальні особливості саме вашого організму. Також навіть при незначному погіршенні потрібно не затягувати і звертатися по медичну допомогу. Перелічені вище поради, як правильно лікувати застуду, дієві при перших проявах симптомів захворювання і виконувати їх слід безпосередньо до приходу лікаря.

Більше на тему:  Які бувають захворювання носової порожнини? 

Чим вилікувати застуду?

Усі знають, що самолікування може бути небезпечним для здоров’я. Вибір пропонованих препаратів в будь-якій аптеці просто величезний. «Для будь-якої людини «Не нашкодити» собі має бути найголовнішою заповіддю. Будь-які краплі для носа необхідно використовувати строго під наглядом лікаря з дотриманням дозування, кількості впорскувань і тривалості їх використання. Також дуже важливо не використовувати антибіотики, які вам хтось порадив. Кожен препарат має свої фармакологічні показання і тільки лікар може призначити вам той препарат і той антибіотик, який підійде саме вам з урахуванням характеру захворювання», – розповідає Ірина Чуєва.

Також лікар телеканалу СТБ поділилася кількома простими порадами:

  1. Стежити за слизовою носа. Всі віруси потрапляють до нас саме через носоглотку, тому дуже важливо, щоб слизова носа завжди була вологою. У цьому може допомогти будь-який сольовий розчин. Він буде захищати вашу слизову від моментального потрапляння інфекції, а якщо ви вже захворіли – буде вимивати слиз із носа.
  2. Пити багато рідини. Це може бути будь-який чай, який вам подобається, сік або компот. Важливо, щоб будь-яка рідина була теплою, а не гарячою, щоб не травмувати і без того запалену слизову глотки.
  3. Вживати вітаміни. У зимовий період дуже важливо підкріпити організм корисними вітамінами і мікроелементами. Їх бажано вживати не тільки в момент загострення захворювання, а приймати регулярно для підтримки організму в тонусі.
  4. Небажано при застуді та болю в горлі налягати на апельсини, лимони і все, в чому міститься природний вітамін С, оскільки кислота, яка в них міститься, може викликати ще більше подразнення і больові відчуття.
  5. Не приймати препарати без призначення лікаря. Будь-який прийом антибіотиків шкодить організму тією ж мірою, якою й допомагає. Ці препарати повинен призначати тільки лікар.

«Ніякої чарівної таблетки від усіх хвороб не існує», – переконана Ірина Чуєва.

Пам’ятайте, краще відразу звернутися до лікаря і трохи відлежатися вдома, ніж спровокувати ускладнення. Потрібно подбати про себе і ваше оточення.

Читайте більше цікавих новин у Viber  Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для конкурсу Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для конкурсу Євробачення!
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить