Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Євробачення-2020: перший півфінал Нацвідбору в Україні стартує вже 8 лютого

06.02.2020

Не пропустіть перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020 вже в цю суботу, 8 лютого! Зовсім скоро ви побачите виступи восьми яскравих конкурсантів. Це буде незабутнє шоу! Дивіться в прямому ефірі разом з телеканалом СТБ!

Уже в цю суботу о 19:00 – перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Ви побачите виступи:

  1. Гурт [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. Go-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Не пропустіть наймузичнішу подію року в Україні!

Ведучий прямих ефірів Національного відбору – Сергій Притула.

Музичний продюсер Національного відбору – Руслан Квінта.

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Як проголосувати за учасників відбору на Євробачення 2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить