«Щоденники Євробачення»: Катя Чілі розповіла, про що буде її пісня

Уже за кілька днів стартує Нацвідбір на Євробачення-2020. Подія, на яку чекала вся країна і яка щороку відкриває світові нові музичні таланти. Спеціально для сайту телеканалу СТБ півфіналістка Національного відбору Катя Чілі розповіла, про що буде її пісня. Дивіться просто зараз у «Щоденниках Євробачення»!



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