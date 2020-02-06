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«Щоденники Євробачення»: Катя Чілі розповіла, про що буде її пісня
06.02.2020
Уже за кілька днів стартує Нацвідбір на Євробачення-2020. Подія, на яку чекала вся країна і яка щороку відкриває світові нові музичні таланти. Спеціально для сайту телеканалу СТБ півфіналістка Національного відбору Катя Чілі розповіла, про що буде її пісня. Дивіться просто зараз у «Щоденниках Євробачення»!
Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
Більше на тему: Як проголосувати за учасників відбору на Євробачення 2020
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